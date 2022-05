Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Wie befürchtet fehlt dem erneut unter Druck geratenen ATX eine wesentliche Unterstützung, die 3.000-Punkte-Marke kann nur mit Mühe verteidigt werden. Der Blick auf die technischen Indikatoren verheißt nichts Gutes, die Oszillatoren Momentum, MACD, etc. stehen weiterhin auf Verkaufen. Wenn man dem ganzen etwas Positives abgewinnen will, dann vielleicht dass die Stärke des Abwärtstrends nicht zugenommen hat. Die 3.000-Punkte-Marke bildet vorerst einmal der Boden und sollte dem österreichischen Leitindex in der nächsten Phase der Abwärtsbewegung ein wenig Halt bieten. Nach oben hin scheint der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Tage bei ca. 3.219 Punkten noch außer Reichweite zu liegen, zumindest für die nächste Woche."

Den vollständigen Artikel lesen ...