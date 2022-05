Zuletzt ist es etwas ruhiger geworden um die französische Impfstoffhoffnung Valneva. Denn das Thema Corona scheint aus der medialen Aufmerksamkeit mehr und mehr zu verschwinden. Doch das war schon häufiger so. Vermutlich wird die Pandemie spätestens im Herbst wieder aufflammen. Und bis dahin könnte Valneva zu einem wichtigen Spieler auf dem Impfstoffmarkt geworden sein.

Zuletzt hatte sich das Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur Ende April mit der Zulassung des Valneva-Impfstoffs VLA2001 beschäftigt. Doch es seien nach wie wie vor Fragen offen, sodass die Zulassung abermals verschoben werden musste. Die nächste Tagung des Kommittees ist für Ende Mai und dann wieder für Ende Juni geplant…

Dementsprechend war bisher davon auszugehen, dass Ende Mai oder Ende Juni die Zulassung erfolgt. Dabei mutet es durchaus ein wenig komisch an, dass das ...

