Die Aktionäre des norwegischen Wasserstoffspezialisten NEL scheinen immer noch geschockt. Denn nach der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres durchlebte die Aktie eine regelrechte Berg- und Talfahrt, nur um tags darauf doch noch massiv einzubrechen.

NEL konnte beim Umsatz deutliche Zuwächse verbuchen. So erlösten die Norweger insgesamt 213 Millionen Norwegische Kronen, was etwas mehr als 20 Millionen Euro entspricht. Die Konsensschätzung der Analysten war allerdings von Umsätzen in Höhe von knapp 260 Millionen NOK ausgegangen…

Auch das Ergebnis lag unter den Erwartungen der Experten. Denn NEL musste einen Verlust in Höhe von knapp 15 Millionen Euro, während die Analysten im Durchschnitt mit einem Minus von etwas mehr als 13 Millionen Euro gerechnet hatten. Erfreulich: NEL konnte zumindest ...

