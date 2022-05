Der Batteriehersteller Varta war in der abgelaufenen Woche beinahe in aller Munde. Denn die Ellwanger veröffentlichten am Donnerstag die Zahlen für das abgelaufene Quartal und haben damit die Anleger quasi durch die Bank enttäuscht. Insbesondere die zuvor herausragende Gewinnmarge ist deutlich zurückgegangen. Anleger sollten jetzt in der kommenden Woche ganz genau hinschauen…

Varta erlöste im abgelaufenen Quartal rund 185 Millionen Euro, was einem Rückgang von 9% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der bereinigte Gewinn allerdings ging um mehr als 35 Prozent zurück. Dementsprechend hat sich die Marge von starken 29 Prozent auf nur noch 20 Prozent verringert.

Und diese Tendenz dürfte sich fortsetzen. So hält das Unternehmen auch für das zweite Quartal an den schon angepassten Prognosen fest. Bei erwarteten Umsätzen zwischen 195 und 250 Millionen Euro und Gewinnen zwischen 34 ...

