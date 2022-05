Dereinst beste Freunde, stehen Chris Colen und Damon Brix einander am 23. April 2022 beim PWÖ-Event Vergeltung in Grünbach als Erzfeinde gegenüber. Indegoschn skizziert die Chronologie dieser verbitterten Fehde. von Ronny Raab-Bauki Es war einer der Schocker des Wrestling-Jahres 2021. Nachdem Chris Austrian Wolverine Colen (@coach_chris_07) am 11.09.2021 das PWÖ-Wrestling-Turnier "Kaiser von Österreich" für sich entscheiden konnte, fiel ihm sein best Buddy Space-Cowboy Damon Brix (@martin_brixi) in den Rücken. Soeben hatte Colen seine bewegende Dankesrede gehalten, da knallte ihm Brix das kaiserliche Zepter auf die Birne. Gleichzeitig mit dem Insignium der Macht zerbarst eine Freundschaft in tausend Stücke. Die Fans trauten ihren ...

