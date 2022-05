Der Impfstoffgigant BioNTech scheint in die Erfolgsspur zurückzufinden. In der abgelaufenen Woche hatten die Mainzer herausragende Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Zudem beflügelt die Aussicht, den BioNTech-Impfstoff in Kürze in China vertreiben zu können. Die Börse honoriert diese guten Nachrichten bereits mit kräftigen Kursgewinnen.

Nach zwei Milliarden Euro Umsatz im Vorjahresquartal vermeldete BioNTech für dieses Jahr Erlöse in Höhe von 6,4 Milliarden Euro. Der Gewinn ist ebenfalls explodiert. Denn nach rund 1,1 Milliarden Euro im Vorjahr erzielte BioNTech 2022 im ersten Quartal einen Gewinn von 3,7 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr hält BioNTech an seiner Umsatzprognose von 13 bis 17 Milliarden Euro fest.

Zusätzlichen Rückenwind bekommt BioNTech derzeit aus China. Denn BioNTech hatte vermeldet, dass man den Antrag auf Zulassung des Impfstoffs BNT162b2 bei den chinesischen Behörden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...