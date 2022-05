Die steigenden Zinsen haben Sorgen vor einer dauerhaften Downside für Growth-orientierte Technologieunternehmen gemehrt, die zuletzt ohnehin Korrekturen erfahren mussten. Das gilt auch für KI-Unternehmen. Auf lange Sicht werden Investitionen in die Künstliche Intelligenz aber einen überdurchschnittlichen Ertrag erbringen. Viele Growth-Werte, in der Regel Technologieunternehmen, und selbst etablierte Big Techs wie Microsoft oder Oracle haben in den vergangenen Monaten bei den Anlegern nicht gerade ...

Den vollständigen Artikel lesen ...