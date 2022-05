Verzweiflung macht sich breit bei Powercell-Aktionären. Immerhin verzeichnet die Aktie ein Minus von rund vier Prozent. Ein Anteilsschein ist damit nur 12,90 EUR wert. Geht es nun noch weiter runter oder können wir schon wieder kaufen?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Powercell, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Powercell der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Powercell-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Abverkauf verschlechtert die mittelfristige Technik deutlich. Denn Powercell rutscht immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung. Mittlerweile errechnet sich nur noch ein Sicherheitsabstand von rund zwölf Prozent zum niedrigsten Stand der vergangenen vier Wochen. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach unten stellt sich dem Kurs bei 11,51 EUR in den Weg. Wir werden also Zeuge eines echten Börsenkrimis.

Trader, die gerne auf Turnarounds spekulieren, könnten die Korrektur zum Einstieg nutzen. Denn heute weiß niemand, ob Sie die Aktien noch einmal so günstig bekommen. Wer dagegen eher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...