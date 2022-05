D1-Chart EURUSD erholt sich am Montag weiter und kehrt über die 1,04er-Marke zurück, die am vergangenen Donnerstag mit einer weiteren dynamischen Verkaufswelle durchbrochen wurde. Die Käufer arbeiten gegen den Trend. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demo-Konto Live-Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation 5 H1-Chart Am heutigen Vormittag wird zum zweiten Mal ein wichtiger Widerstand getestet - das Hoch bei 1,0424. Hier könnte sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...