S&P 500 fällt vorbörslich unter die 4.000er-Marke. Die Futures auf den S&P 500 stehen am Montag nach der volatilen Vorwoche und der mittlerweile sechswöchigen Verlustserie weiter unter Verkaufsdruck. Der marktbreite Index prallte im vorbörslichen Handel am 23,6%-Retracement des vorherigen Abwärtsimpulses, der bereits am vergangenen Freitag trotz der dynamischen Erholungsrally nicht durchbrochen werden konnte, ab. Die Marktstimmung verschlechterte sich wieder, ...

