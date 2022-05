In der letzten Woche wurde auf wikifolio.com getradet, was das Zeug hält. Welche Aktien besonders viel ge- und verkauft wurden und welche Motive dafür entscheidend waren, erfährst du hier. Quelle: Kevin Ku, pexels.com Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen # Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Siltronic 5.32% All time high and low 2 BioNTech (ADR) 17.06% UMBRELLA 3 Shopify 8.29% Nordstern 4 HelloFresh 10.44% Calvet Research Bewertung&Trends 5 Netflix 5.02% Trendfolge&Trading Die "Fear of Missing Out" - kurz FOMO - bringt Trader dazu, Aktien zu ...

