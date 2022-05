Teamviewer zaubert heute einen Blitzstart auf's Parkett. So schießt der Kurs rund zwei Prozent in die Gewinnzone. Auf einem Spitzenplatz in der Top/Flop-Liste landet damit der Titel. Gewinnen dadurch die Bullen die Oberhand?

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund fünf Prozent zum Monatshoch. Bei 13,45 EUR liegt dieser obere Wendepunkt. Bei Teamviewer ist also Hochspannung angesagt.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem weinenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. Bei 16,39 EUR befindet sich diese Linie, womit langfristige Abwärtstrends gelten. Mit dem heutigen Tag stemmt sich die Aktie also gegen ihren langfristigen Abwärtstrend. ...

