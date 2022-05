LEG Immobilien leuchtet heute in kräftigem Grün. Immerhin wird die Aktie mit einem Plus von rund drei Prozent gehandelt. Für einen Anteilsschein müssen damit nun 97,90 EUR hingelegt werden. Ist der Weg nach oben dadurch nun frei oder woraus sollten Anleger jetzt besonders achten?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles LEG Immobilien-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von LEG Immobilien der letzten drei Monate.Für eine ausführliche LEG Immobilien-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund vier Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Bei 101,60 EUR liegt dieser maßgebliche Wendepunkt. Die nächsten Tage dürften es also in sich haben.

Wer die übergeordnete Perspektive bei seinen Investments in den Vordergrund stellt, bekommt momentan eher keinen Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Von dieser Warte aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...