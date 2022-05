Nachlese Podcast Freitag: Audio Link zur Folge: https://boe rsenradio.at/page/podcast/2937, alle unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch) - wie wärs mit einem potenziellen Rückkehrer Peter Bosek oder CFO Stefan Dörfler als neuer Erste Group-CEO?Erste Group ( Akt. Indikation: 28,00 /28,02, 0,47%) - bitte um Sachdienliche Hinweise zur UIAG: UIAG notierte seit dem Jahr 1992 im Prime Market der Wiener Börse, ab 1994 im Amtlichen Handel. 1994 wurde die UIAG in eine Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft umgewandelt (Befreiung der Veräußerungsgewinne von der Körperschaftsteuer, Beteiligungen bis maximal 49%, kapitalertragsteuerfreie Dividende). In dieser Phase hielt die UIAG unter anderem Beteiligungen an Binder+Co AG, Wolford AG, Palfinger ...

