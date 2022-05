Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/2943 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Die Folge S2/28 dreht sich um einen schönen charttechnischen (Ne)Hammer bei der Verbund-Aktie, ein positives Ding aus der Candlestick-Technik, die Verbund-Aktie hat seit Freitag 10 Prozent Plus gemacht. Top-Thema ist aber freilich die MSCI-Aufnahme für die Strabag. Weiters: Gute Signs für AT&S, Valneva kein EMA-Liebling, Gerald Grohmann jagt sich nicht mehr selbst, Valution Oberbank und ein Mail von Kurt Stiassny. Bei Erste und OMV sind sich die Vorstände nicht einig. Die 2022er-Folgen vom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...