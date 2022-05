CureVac springt heute regelrecht nach oben. Der Kurs schiebt sich mit rund vier Prozent nach vorne. Damit stellt sich der Preis nun auf 15,50 EUR. Ist das der Beginn einer rosigen Zukunft?

Anmerkung der Redaktion: Startet CureVac jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von CureVac der letzten drei Monate.Für eine ausführliche CureVac-Analyse einfach hier klicken.

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub grünes Licht. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund zehn Prozent. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 17,01 EUR. Für die Bullen heißt es nun also Daumen drücken.

Wer die übergeordnete Perspektive bei seinen Investments in den Vordergrund stellt, bekommt momentan eher keinen Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Schließlich steht dieser Indikator bei 30,71 EUR und deutet damit eher Kursverluste an. Doch auch wenn die Wahrscheinlichkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...