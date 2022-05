Zwischen Valneva und der Europäischen Kommission läuft derzeit eine Mediation bezüglich Covid-Impfstoff-Vertrag. Wie berichtet, möchte die Europäische Kommission den Vorverkaufsvertrag mit Valneva kündigen, da der Zeitplan aufgrund der noch ausstehenden Zulassung durch die Europäische Arzneimittelbehörde seitens Valneva nicht eingehalten werden konnte. Valneva muss nun bis Mitte Juni die Marktzulassung erhalten oder akzeptable Maßnahmen zur Nachbesserung vorschlagen. Das Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) tagt in dieser Woche (16. bis 19. Mai) und dann erst wieder gegen Ende Juni. Ob es also bis Mitte Juni zu einer positiven Meinung kommt, ist fraglich, bei einem Conference Call am Montag Nachmittag betonte Valneva CEO ...

