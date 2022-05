Sehr geehrte Leser/innen,Die Leser/innen des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen gewannen letzte Woche und heute in nachfolgenden Märkten:Euro Stoxx 50 Index: +125,53 Punkte,Gold: +619 Ticks/Punkte,Nasdaq Composite Index: +709 Punkte,Light Crude Oil: +415 Ticks/Punkte.DAX Index:Nachdem der DAX Index am 13.5.2022 mit 14034.15 Punkten knapp das Mindestkursziel des im 15 Minuten Chart vorliegenden X-Sequentials X4 Musters bei 14037 Punkten erreichte, verlief der Handel am Montag, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...