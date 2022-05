Ausschließlich grüne Vorzeichen sind heute bei Exxon Mobil zu erkennen. So steht bei der Aktie ein Gewinn von rund drei Prozent zubuche. Damit winkt ein Platz in der absoluten Spitzengruppe der Tagesgewinner. Ist das der Beginn eines neuen Höhenflugs oder nur ein kurzes Intermezzo?

Regelrechte Jubelstürme branden angesichts dieses Anstiegs auf. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund 0,2 Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Bei 92,05 USD liegt dieser obere Wendepunkt. Die Spannung ist also förmlich zu greifen. ...

