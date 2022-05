Gold mit sehr volatilem Wochenstart. Der S&P 500 testet das 38,2%-Retracement des vorherigen Abwärtsimpulses. Der deutsche Leitindex hält sich nach der starken Erholungsrally über der 14.000er-Marke. EURUSD startete am Freitag eine Gegenbewegung und notiert wieder über 1,04. Brent testet am Dienstag zum zweiten Mal in dieser Woche den mittelfristigen Widerstand um die 115 USD. Bitcoin unterbricht seinen Erholungsversuch. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demo-Konto Live-Konto eröffnen ...

