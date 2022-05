Andritz hat Zellstoffproduktionssysteme und Schlüsselausrüstungen der Zellstoffproduktion für das neue Werk von Sun Paper (Guangxi Sun Paper) in Beihai, China, erfolgreich in Betrieb gesetzt. Die Eindampfanlage konnte durch die ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen Sun Paper und Andritz vorzeitig in Betrieb gehen, und auch alle weiteren Prozessinseln wurden termingemäß in Betrieb gesetzt.

