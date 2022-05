Evotec SE und Sernova Corp, ein auf dem Gebiet der regenerativen Zelltherapie tätiges Unternehmen mit Entwicklungsprojekten im klinischen Stadium, arbeiten im Bereich Diabetes zusammen. Beide Unternehmen werden ihre Kompetenzen nutzen, um eine implantierbare auf induzierten pluripotenten Stammzellen ("iPSC") basierende Betazell-Ersatztherapie für die Behandlung von insulinabhängigem Diabetes inklusive Typ 1 und 2 zu entwickeln. In Verbindung mit der Vereinbarung hat sich Evotec zu einer strategischen Investition in Höhe von 20 Mio. Euro in Sernova entschlossen. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec, kommentierte: "Wir haben lange und intensiv nach dem richtigen Partner gesucht. Sernova erfüllt durch die klinisch validierte Cell ...

