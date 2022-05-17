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WKN: 710000 ISIN: DE0007100000 Ticker-Symbol: MBG 
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17.05.22
09:47 Uhr
64,92 Euro
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MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ GROUP AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
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PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE75,14-0,19 %
STELLANTIS NV13,810+0,97 %
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