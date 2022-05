Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die Wiener Börse hat am Montag mit Gewinnen geschlossen, der ATX konnte mit einem Plus von 0,9% aus dem Handel gehen. Die schwächere Eröffnung in den USA belastete zwar zum Ende hin die Kurse, konnte den österreichischen Leitindex aber nicht mehr in die Verlustzone drücken. Der Handel war aber insgesamt von Vorsicht geprägt, die schon seit Wochen vorherrschenden Sorgen wie der Ukraine-Konflikt, Lieferengpässe und Bedenken um das Wirtschaftswachstum durch Zinserhöhungen liessen keinen rechten Optimismus aufkommen. Besonders gesucht waren gestern die heimischen Versorger, der Verbund konnte sich um 3,0% verbessern, für EVN stand zu Handelsende ein Plus von 4,3% zu Buche, was gleichzeitig den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...