Der Vorarlberger Lichtkonzern Zumtobel ist Teil des kürzlich durch das Startup Concular gegründete Partnerprogramm "Concular Circularity Program" geworden. Das junge Unternehmen Concular hat eine Software entwickelt, die es ermöglicht, Materialien aus Bestandsgebäuden digital aufzuzeichnen und mithilfe diverser Akteurinnen und Akteure wieder in den Materialkreislauf einzubringen. "Die Herausforderungen in puncto Nachhaltigkeit lassen sich nur gemeinsam bewältigen. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Concular, um Themen wie Materialpässe voranzutreiben und so Modelle der Kreislaufwirtschaft umzusetzen", sagt Sebastian Gann, Sustainability Director der Zumtobel Group.

