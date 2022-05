In einer Kurzmitteilung zu den heute vorgelegten Zahlen von AT&S meinen die Analysten von Raiffeisen Research: "Der Dividendenvorschlag von 0,90 Euro in der vergangenen Woche hatte bereits auf sehr gute Ergebnisse hingedeutet, die den Konsens übertreffen könnten, und dies hat sich bei der heutigen vorläufigen Berichterstattung für das Geschäftsjahr 20/21 bewahrheitet. Dank der starken Nachfrage, neuer Kapazitäten im Segment Mobile Devices & Substrates (MD&S) und der Unterstützung durch den USD stiegen die Umsätze in Q4 21/22 auf EUR 443 Mio. EUR. Da diese über den Markterwartungen lagen, kamen auch die daraus resultierenden Ergebnisse über den Konsensus-Schätzungen zu liegen. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...