Die Bullen schwingen heute bei Nemetschek eindeutig das Zepter. Schließlich weist die Kurstafel für ein Plus von rund drei Prozent aus. Der Preis für ein Papier beträgt damit nun 65,96 EUR. Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Nemetschek-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von Nemetschek der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nemetschek-Analyse einfach hier klicken.

Die Charttechnik ist auch nach einem solchen Zwischenspurt noch nicht über den Berg. Weil die nächste maßgebliche Haltezone auf dem Weg nach unten nun jederzeit unterboten werden kann. Bis dato lag dieser Tiefpunkt bei 60,20 EUR. Für Nemetschek geht es jetzt also um die Wurst!

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, sollte den 200er-Durchschnitt im Blick behalten. Schließlich steht dieser Indikator bei 88,62 EUR und deutet damit eher Kursverluste an. Doch auch wenn die Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...