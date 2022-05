17.05.2004: AMS: ams mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,62 Mrd. ATS. (AMS alt ging im Juni 1993 an die Wiener Börse) zum Kalender Umsatzextrema:17.05.2017: Bester - Lenzing: 130.302.600 Euro (Doppelzählung); Preis: 154,55 Euro, Stück (Einfachzählung): 421.555 zum Kalender over MA200:17.05.2005: Lenzing: Am längsten über MA200: 901 Tage (endete am: 17.05.2005) zum Kalender 17.05.2006: Telekom Austria: Am längsten über MA200: 565 Tage (endete am: 17.05.2006) Bisher gab es an einem 17. Mai 20 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 17.05. beträgt -0,38%. Der beste 17.05. fand im Jahr 2001 mit 2,02%statt, der schlechteste 17.05. im Jahr 2006 mit -2,96%. Im Vorjahr lag ...

