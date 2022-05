Die Erholung am Aktienmarkt geht weiter. Nach dem Turnaround am vergangenen Freitag und dem beherzten Auftritt gestern setzt der Deutsche Aktienindex heute noch einmal 160 Punkte drauf und kann sich damit locker von der 14.000er Marke nach oben absetzen. Der Freitag hat mit einem Aufwärtsvolumen von 92 Prozent den kurzfristigen Abverkauf also erst einmal gestoppt. Zwar ist der Aktienmarkt aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Zukunft noch nicht über den Berg, aber die potenziellen Verkäufer haben ...

