Amazon spielt heute seine ganze Stärke aus und beginnt die Sitzung mit einem massiven Anstieg. Aktuell verzeichnet die Aktie ein Plus von rund vier Prozent Der Titel landet damit in der Spitzengruppe der Tagesgewinner. Ist das bloß ein Ablenkungsmanöver der Bären oder sind sie wirklich geschlagen?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von Amazon der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Amazon-Analyse einfach hier klicken.

In der Charttechnik überwiegen trotz des Kursschubs die dunklen Wolken. Denn eine wichtige Unterstützung ist immer noch in Schlagdistanz. Dieses wichtige Tief wurde bei 2048,82 USD markiert. Für die Bullen heißt es nun also Daumen drücken.

Skeptiker können ...

Den vollständigen Artikel lesen ...