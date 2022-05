Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die Wiener Börse hat am Dienstag mit deutlichen Kursgewinnen geschlossen, der ATX konnte sich in dem freundlichen Umfeld mit einem Plus von 2,4% deutlich mehr steigern als die großen europäischen Börsen. Gute Vorgaben aus China hatten bereits am Vormittag die Stimmung aufgehellt, die Anzeichen mehren sich, dass der Corona-Lockdown in Shanghai gelockert werden könnte, in der chinesischen Metropole wurden den dritten Tag in Folge keine Neuinfektionen gemeldet, was als Bedingung für eine Milderung der scharfen Virus-Maßnahmen gilt. Unternehmenszahlen sorgten für zusätzliche Bewegung, AT & S konnte nach der Ergebnisvorlage um 7,6% nach oben springen, der Leiterplattenhersteller hat im ...

