Advanced Micro Devices, Inc. 0.08% FNIInvest (IRM20FNI): Am 3. Mai stellte AMD seine Q1 Zahlen vor. Der Umsatz übertraf mit $5,9 Milliarden den geschätzten Umsatz von $5 Milliarden. $559 Millionen fallen hier auf die neue Übernahme von Xilinx zurück. Zum Vorjahr ist das eine Steigerung von um die 71%. Der Nettogewinn betrug $786 Millionen. Im ersten Quartal tätigte AMD Aktienrückkäufe im Wert von $1,9 Milliarden, weitere 8,3 Milliarden sind noch ausstehend. Was auffällt, ist die gestiegene Zahl an Schulden, die sich von $300 Millionen auf $1,8 Milliarden fast versechsfacht hat. Das liegt vermutlich an Schuldverschreibungen, die AMD aus Steuergründen aufgenommen hat. Der Ausblick für Q2 fällt wie zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...