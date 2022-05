Andritz hat eine umweltfreundliche Produktionsanlage für Viskosezellstoff beim Projekt "STAR" von Bracell in Lençóis Paulista, São Paulo, erfolgreich in Betrieb genommen. Eine der beiden im September 2021 erfolgreich in Betrieb gesetzten, flexiblen Faserlinien für Hartholz wurde im April 2022 von Kraft- auf Viskosezellstoffproduktion umgestellt. Für dieses zukunftsweisende Projekt setzt Andritz seine selbstentwickelte, kontinuierliche Kraft- und Viskosezellstofftechnologie A-ConFlex ein. Sie ermöglicht volle Flexibilität bei der Produktion und kann innerhalb sehr kurzer Zeit von hochwertigem Kraft-zu Viskosezellstoff umgestellt werden, je nach Marktbedarf.

