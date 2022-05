In unserer Analyse vom 27.04.22 Zalando SE: Kurshalbierung! hatten wir zuletzt auf die aktuelle charttechnische Situation der Aktie (WKN: ZAL111 ISIN: DE000ZAL1111) hingewiesen. In der Folge gab der Kurs weiter bis zur glatten 30 Euro-Marke ab, kann sich in den letzten Handelstagen aber deutlich erholen und steht zur Stunde bei 35,16 Euro. Übergeordnet zeigen die Trendpfeile jedoch weiter nach unten! Wir rechnen erst bei Break der schwarzen Abwärtstrendgeraden nach oben mit einer abgeschlossenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...