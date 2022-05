Um 12:32 liegt der ATX TR mit +1.73 Prozent im Plus bei 6711 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -14.50% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Erste Group mit +3.25% auf 30.355 Euro, dahinter Agrana mit +2.54% auf 17.125 Euro und Wienerberger mit +2.50% auf 25.42 Euro. Zum Vergleich der DAX: 14200 ( -0.39%, Ultimo 2021: 15884, -10.60% ytd). - PIR-News: Andritz, Verbund, Post, Wiener Börse ...- GB-Nachschub und heute 17 Uhr Zertifkate Speed Dating- Börsen-Kurier: Riesen-Theater bei BTV-HV bzw. stehen Politik und Börse auf Kriegsfuß?- Kurze zu Semperit- Unser Robot sagt: Strabag, EVN und Rosenbauer auffällig; Georg Pölzl führt den 3. Tag im CEO-Ranking- OMV-Gesellschaft Borealis bringt Joint Venture an die Börse in Abu Dhabi- Reingehört bei Post- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...