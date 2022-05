Und wieder ein Blick in den Börsen-Kurier Nr. 20 vom 19. Mai 2022, www.boersen-kurier.at - Rosinenpicken in Europa: Dem Wirtschaftsabschwung mit selektiver Aktienauswahl begegnen- Beben am Kryptomarkt, Jens Korte von der Wall Street- Riesentheater bei HV: UniCredit lässt auch bei BTV nicht locker. S. 13- mit Edelmetallen vorsorgen Gold und Silber ins Portfolio fürs Alter. S. 21- Wochenschau. Der Sozialstaat ist schon zu weit ausgebaut, findet Andreas Unterberger. Seite 2- Strategie. Die Vorteile des Inves- tierens in eigentümergeführte Un- ternehmen. Seite 3- Osteuropa. Die Zusammenarbeit der Visegrád-4-Staaten hat zuletzt stark gelitten. Seite 4- Analyse. Anlagenbauer Krones profitiert von hoher Investitionsbereitschaft. Seite 5- Branche. Tabak-Aktien ...

