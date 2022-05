Andritz hat eine umweltfreundliche Produktionsanlage für Viskosezellstoff beim Projekt "STAR" von Bracell in Lençóis Paulista, São Paulo, in Betrieb genommen. Eine der beiden im September 2021 erfolgreich in Betrieb gesetzten, flexiblen Faserlinien für Hartholz wurde im April 2022 von Kraft- auf Viskosezellstoffproduktion umgestellt, teilt Andritz mit.Andritz ( Akt. Indikation: 42,40 /42,46, -0,26%) Verbund installiert eine neue Photovoltaik-Anlage am Produktionsstandort der OMV-Tochter Borealis in Linz. Die Investition steht im Einklang mit dem Ziel von Borealis, die Nachhaltigkeit der eigenen Geschäftstätigkeit zu verbessern und gleichzeitig die oberösterreichische Photovoltaikstrategie für 2030 zu unterstützen, ...

