Im Interview mit börsenradio.at geht Agrana-Finanzvorstand Stephan Büttner mitunter auch auf das Russland/Ukraine-Thema ein. Agrana ist in beiden Ländern aktiv. Im abgelaufenen Geschäftjahr mussten signifikante Abschreibungen vorgenommen werden. "Wir haben, begründet durch den Ukraine-Krieg, Sonderabschreibungen in Höhe von 70 Mio. Euro vorgenommen. Darunter Firmenwertabschreibungen, aber auch Abschreibungen von Forderungen und anderen Vermögensgegeständen bzw. auch eines Gesellschafterdarlehens", erklärt Büttner. Aus Russland hat sich Agrana nicht zurügezogen. "Wir sehen hier eine Verantwortung gegenüber den MitarbeiterInnnen und auch in der Grundversorgung der Gesellschaft, stehen aber selbstverständlich hinter allen ...

