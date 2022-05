Die OMV-Tochter Borealis und die Ölgesellschaft Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) bringen, wie angekündigt, das gemeinsame Joint Venture Borouge an die Börse. Etwa 3 Milliarden Aktien oder 10 Prozent des Aktienkapitals sollen an der Börse in Abu Dhabi (ADX) notieren. Die Angebotsfrist beginnt am 23. Mai und läuft für Privatanleger bis 28. Mai, für Institutionelle bis 30. Mai. Die Erstnotiz ist für den 3. Juni anberaumt. Aktuell hält Adnoc 60 Prozent und Borealis 40 Prozent an Borouge. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.05.)

