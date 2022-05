DJ PTA-HV: Erste Group Bank AG: 29. ordentliche Hauptversammlung - Abstimmungsergebnisse

Ergebnisse Hauptversammlung

Wertpapiere:

AT0000652011: Stammaktien o.N.

Ort der Hauptversammlung im Sinne von § 106 Z 1 AktG war der Sitz der Gesellschaft am Erste Campus, 1100 Wien, Am Belvedere 1.

Die Hauptversammlung der Erste Group Bank AG am 18. Mai 2022, 10.00 Uhr Wiener Zeit, wurde auf Grundlage von § 1 Abs 2 COVID-19-GesG ("COVID-19-GesG", BGBl. I Nr. 16/2020) in der geltenden Fassung und der COVID-19-GesV ("COVID-19-GesV", BGBl. II Nr. 140/2020) in der geltenden Fassung unter Berücksichtigung der Interessen sowohl der Gesellschaft als auch der teilnehmenden Personen als "virtuelle Hauptversammlung" durchgeführt.

Veröffentlichung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung am 20. April 2022, Ausgabenummer 076.

Nachweisstichtag zur Teilnahme an der Hauptversammlung: 8. Mai 2022 (24:00 Uhr Wiener Zeit).

Die Punkte 2-11 der Tagesordnung der Hauptversammlung wurden mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Die Abstimmungsergebnisse können Sie auch auf unserer Homepage abrufen:

http://www.erstegroup.com/de/investoren/events/hauptversammlungen

Tagesordnungspunkte:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts, des (konsolidierten) Corporate-Governance-Berichts des Vorstands, des (konsolidierten) nichtfinanziellen Berichts, des Vorschlags für die Gewinnverwendung sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2021 sowie Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts über das Geschäftsjahr 2021.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2021.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 314.806.613

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,24%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 314.806.613

JA-Stimmen: 314.451.914 Stimmen

NEIN-Stimmen: 354.699 Stimmen

Stimmenthaltung: 18.215 Stimmen

3a. Beschlussfassung über die Entlastung von Bernhard Spalt als Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 314.485.898

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,17%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 314.485.898

JA-Stimmen: 313.878.681 Stimmen

NEIN-Stimmen: 607.217 Stimmen

Stimmenthaltung: 338.028 Stimmen

3b. Beschlussfassung über die Entlastung der restlichen Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 314.485.898

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,17%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 314.485.898

JA-Stimmen: 313.878.681 Stimmen

NEIN-Stimmen: 607.217 Stimmen

Stimmenthaltung: 338.028 Stimmen

4a. Beschlussfassung über die Entlastung von Friedrich Rödler als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 313.954.650

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,04%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 313.954.650

JA-Stimmen: 313.347.368 Stimmen

NEIN-Stimmen: 607.282 Stimmen

Stimmenthaltung: 869.661 Stimmen

4b. Beschlussfassung über die Entlastung der restlichen Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 313.954.650

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,04%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 313.954.650

JA-Stimmen: 313.347.368 Stimmen

NEIN-Stimmen: 607.282 Stimmen

Stimmenthaltung: 869.661 Stimmen

5. Wahl eines zusätzlichen Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie von Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2023.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 314.758.503

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,23%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 314.758.503

JA-Stimmen: 313.849.524 Stimmen

NEIN-Stimmen: 908.979 Stimmen

Stimmenthaltung: 66.325 Stimmen

6. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2021

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 312.821.942

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,78%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 312.821.942

JA-Stimmen: 285.647.620 Stimmen

NEIN-Stimmen: 27.174.322 Stimmen

Stimmenthaltung: 2.002.886 Stimmen

7. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 314.788.644

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,24%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 314.788.644

JA-Stimmen: 314.086.197 Stimmen

NEIN-Stimmen: 702.447 Stimmen

Stimmenthaltung: 36.184 Stimmen

8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Begebung von Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses und die entsprechende Satzungsänderung in Punkt 8.3.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 312.899.837

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,80%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 312.899.837

JA-Stimmen: 303.940.470 Stimmen

NEIN-Stimmen: 8.959.367 Stimmen

Stimmenthaltung: 1.924.991 Stimmen

9. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals und die Schaffung neuen genehmigten Kapitals gegen Bar- und/oder Sacheinlage mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses und die entsprechende Satzungsänderung in Punkt 5.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 314.815.652

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 314.815.652

JA-Stimmen: 278.965.581 Stimmen

NEIN-Stimmen: 35.850.071 Stimmen

Stimmenthaltung: 9.176 Stimmen

10. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung in den Punkten 2.1, 2.2, 2.5, 4.3, 12.1, 19.4, 20., 21. und 23.4.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 311.392.060

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,45%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 311.392.060

JA-Stimmen: 229.123.780 Stimmen

NEIN-Stimmen: 82.268.280 Stimmen

Stimmenthaltung: 3.432.768 Stimmen

11a. Erhöhung der Anzahl der von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder im Aufsichtsrat von zwölf auf dreizehn.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 314.714.690

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,22%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 314.714.690

JA-Stimmen: 309.765.498 Stimmen

NEIN-Stimmen: 4.949.192 Stimmen

Stimmenthaltung: 110.138 Stimmen

11b. Wahl von Christine Catasta in den Aufsichtsrat.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 314.367.344

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,14%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 314.367.344

JA-Stimmen: 307.228.035 Stimmen

NEIN-Stimmen: 7.139.309 Stimmen

Stimmenthaltung: 457.484 Stimmen

11c. Wiederwahl von Henrietta Egerth-Stadlhuber in den Aufsichtsrat.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 314.360.540

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,14%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 314.360.540

JA-Stimmen: 313.376.838 Stimmen

NEIN-Stimmen: 983.702 Stimmen

Stimmenthaltung: 464.288 Stimmen

11d. Wahl von Hikmet Ersek in den Aufsichtsrat.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 314.366.074

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,14%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 314.366.074

JA-Stimmen: 314.005.868 Stimmen

NEIN-Stimmen: 360.206 Stimmen

Stimmenthaltung: 458.754 Stimmen

11e. Wahl von Alois Flatz in den Aufsichtsrat.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 314.720.123

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,22%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 314.720.123

JA-Stimmen: 314.413.273 Stimmen

NEIN-Stimmen: 306.850 Stimmen

Stimmenthaltung: 104.705 Stimmen

11f. Wahl von Mariana Kühnel in den Aufsichtsrat.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 314.720.191

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,22%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 314.720.191

JA-Stimmen: 313.987.569 Stimmen

NEIN-Stimmen: 732.622 Stimmen

Stimmenthaltung: 104.637 Stimmen

11g. Wiederwahl von Marion Khüny in den Aufsichtsrat.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 314.361.913

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,14%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 314.361.913

JA-Stimmen: 307.948.416 Stimmen

NEIN-Stimmen: 6.413.497 Stimmen

Stimmenthaltung: 462.915 Stimmen

11h. Wiederwahl von Friedrich Rödler in den Aufsichtsrat.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 311.311.913

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,43%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 311.311.913

JA-Stimmen: 239.689.928 Stimmen

NEIN-Stimmen: 71.621.985 Stimmen

Stimmenthaltung: 3.512.915 Stimmen

11i. Wiederwahl von Michèle Florence Sutter-Rüdisser in den Aufsichtsrat.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 314.361.913

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,14%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 314.361.913

JA-Stimmen: 290.004.507 Stimmen

NEIN-Stimmen: 24.357.406 Stimmen

Stimmenthaltung: 462.915 Stimmen

(Ende)

Aussender: Erste Group Bank AG

ISIN(s): AT0000652011 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Handelsplätze: Bucharest Stock Exchange, Prague Stock Exchange

