Tagesgewinner war am Mittwoch SW Umwelttechnik mit 7,14% auf 45,00 (7% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -4,26% - es war der 6. Tagessieg 2022, Rang 4 im Österreich) vor Wolford mit 6,25% auf 6,80 (110% Vol.; 1W 3,03%) und Wiener Privatbank mit 5,00% auf 6,30 (93% Vol.; 1W 6,78%). Die Tagesverlierer: Semperit mit -4,84% auf 20,65 (82% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -8,02%), Zumtobel mit -3,36% auf 6,61 (149% Vol.; 1W -1,78%), RHI Magnesita mit -2,36% auf 29,00 (61% Vol.; 1W 9,85%) Die aktuell längste Serie: UBM mit 4 Tagen Plus in Folge (Performance: 6.59%) - die längste Serie dieses Jahr: S&T 7 Tage (Performance: 39.27%). Siehe auch https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfdrastil1.Die höchsten Tagesumsätze hatten ...

