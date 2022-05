Aevis Victoria - Konsolidierter Umsatz steigt in Q1 um 61.6% auf CHF 316.3 MioCalida Group übernimmt Premium-Lingeriemarke CosabellaJulius Bär präsentiert Strategie Update und Mittelfristziele für 2023-2025; schärft KapitalausschüttungspolitikLLB schliesst öffentliches Kaufangebot der Bank Linth erfolgreich abSoftwareONE erzielt starkes Wachstum in Q1 und bekräftigt Guidance für das GesamtjahrVallourec will deutsche Werke schließen - 2400 Betroffene Compleo startet planmäßig mit Vertriebserfolgen in das Geschäftsjahr 2022 Deutsche Börse - ex Dividende 3,20 EUR Evotec und Almirall gehen Multi-Target-Allianz im Bereich Dermatologie ein SFC Energy gewinnt großvolumigen Folgeauftrag über EFOY Brennstoffzellen von LiveView Technologies fashionette mit ...

