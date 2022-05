Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment verzeichnete im 1. Quartal 2022 eine positive Entwicklung. Der Auftragseingang konnte sich gegenüber dem 1. Quartal des Vorjahres mehr als verdoppeln und stieg auf 129,1 Mio. Euro. Der Umsatz erhöhte sich in den ersten drei Monaten des Jahres um rund 70 Prozent auf 100,5 Mio. Euro. Das EBIT hat sich auf 15,5 Mio. Euro mehr als vervierfacht, das Ergebnis nach Steuern übertraf mit 11,4 Mio. Euro das Vorjahresniveau um mehr als das Zehnfache. Die Nettoliquidität hielt bei 12,3 Mio. Euro und das Gearing verbesserte sich auf minus 3,4 Prozent. SBO-Vorstandsvorsitzender Gerald Grohmann sagt: "Der Krieg in der Ukraine zeigt massive Auswirkungen auf die weltweiten Energiemärkte. Er hat in vielen Regionen verstärkte Investitionen in Exploration und ...

