Europäische Aktienmärkte handeln schwächer DE30 erreicht Tagestief bei 13.700 Punkten Südzucker hält Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2023 aufrecht Die europäischen Aktienindizes notieren am Donnerstag niedriger. Schwächere Gewinne von großen US-Einzelhändlern sowie eine Umsatzwarnung von Cisco waren die Grundlage für einen schwachen Handel in Asien und Europa. Die meisten Blue-Chip-Indizes des alten Kontinents notieren heute über 1% niedriger, wobei der britische FTSE 100 (UK100) zu den größten Nachzüglern gehört (-2%). Das EZB-Protokoll wird um 13:30 Uhr veröffentlicht und wird zeigen, ob die Europäische Zentralbank so dovish ist, wie Lagarde es während der Pressekonferenz dargestellt ...

