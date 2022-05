DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:55 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.882,25 -1,0% -18,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.806,75 -1,1% -27,6% Euro-Stoxx-50 3.608,77 -2,2% -16,0% Stoxx-50 3.521,50 -2,2% -7,8% DAX 13.745,79 -1,9% -13,5% FTSE 7.263,14 -2,4% +0,7% CAC 6.224,93 -2,0% -13,0% Nikkei-225 26.402,84 -1,9% -8,3% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 153,84 +0,90 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 0,95 -0,08 +1,13 US-Rendite 10 J. 2,83 -0,06 +1,32

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 107,48 109,59 -1,9% -2,11 +46,5% Brent/ICE 107,87 109,11 -1,1% -1,24 +42,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.829,44 1.816,61 +0,7% +12,83 0% Silber (Spot) 21,56 21,42 +0,6% +0,14 -7,5% Platin (Spot) 942,98 938,90 +0,4% +4,08 -2,8% Kupfer-Future 4,20 4,18 +0,4% +0,02 -5,8%

Die Ölpreise zeigen sich erneut volatil. Hatte im frühen Handel noch die Erwartung eines geringeren Angebots wegen der Sanktionen gegen Russland gestützt, so belasten nur Befürchtungen einer konjunkturbedingt geringeren Nachfrage.

AUSBLICK AKTIEN USA

Selbst nach dem Ausverkauf vom Mittwoch scheint den US-Börsen keine Erholung vergönnt. Die Futures auf die großen US-Indizes deuten einen sehr schwachen Start in den Donnerstagshandel am Kassamarkt an.

In den zurückliegenden Tagen hatten mehrere große US-Einzelhandelsunternehmen enttäuschende Geschäftszahlen und pessimistische Ausblicke veröffentlicht. Das schürte unter den Anlegern Befürchtungen, dass die hohe Inflation den für die US-Wirtschaft so wichtigen privaten Konsum beeinträchtigt und das Land in die Rezession rutscht. Am Donnerstag werden mit Kohl's, VF Corp und BJ's Wholesale Club weitere bedeutende US-Einzelhändler Zahlen vorlegen. Anleger interessieren sich vor allem dafür, inwieweit diese Branchenunternehmen höhere Kosten an die Kunden weitergeben können.

Daneben muss der Markt noch einige Konjunkturdaten verarbeiten. Auf der Agenda stehen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche, der Philadelphia-Fed-Index für Mai, der Index der Frühindikatoren aus dem April und die Verkäufe bestehender Häuser, ebenfalls aus dem April.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 200.000 zuvor: 203.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index Mai PROGNOSE: 15,0 zuvor: 17,6 16:00 Index der Frühindikatoren April PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 16:00 Verkauf bestehender Häuser April PROGNOSE: -2,3% gg Vm zuvor: -2,7% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Sehr schwach - Auf die Stimmung drückt die Sorge, die Zentralbanken könnten die Zinsen wegen der Inflation so stark erhöhen, dass die Weltwirtschaft in eine Rezession oder Stagflation rutscht. Bei den US-Konjunkturdaten am Nachmittag dürften somit die Preis- und Lohnkosten-Komponenten der diversen Indikatoren im Blick stehen. Das gilt vor allem für den Philly-Fed-Index, den Konjunkturindex der Notenbankfiliale in Philadelphia, und für die Frühindikatoren. Am besten hält sich der Index der Versorgertitel mit einem Abschlag von lediglich 0,2 Prozent. Er gilt als vergleichsweise konjunkturunabhängig, genau wie die Pharma-Aktien, deren Index 1,3 Prozent verliert und damit zumindest etwas glimpflicher davon kommt als der Gesamtmarkt. Am stärksten nach unten geht es mit den Indizes der Nahrungsmittel- und Getränke-Aktien sowie mit den Finanzdienstleistern, wobei die Indexveränderungen allerdings von zahlreichen Dividendenabschlägen verzerrt werden. Größte Verlierer im DAX sind Deutsche Post (-3,5%) Grund ist unter anderem ein Minus von 13 Prozent im Kurs von Royal Mail in London. RWE ziehen um 1 Prozent an auf 42,96 Euro, nachdem die Deutsche Bank das Kursziel auf 52 von 48 Euro erhöht hat. Im SDAX fallen Ceconomy um 7,1 Prozent. Dem Handelsunternehmen machten die sich eintrübende Verbraucherstimmung, höhere Kosten und weltweite Lieferkettenprobleme bei Unterhaltungselektronik zu schaffen, heißt es von Seiten der Baader-Bank. Ordentliche Geschäftszahlen und optimistische Prognosen hat Duty-Free-Shop-Betreiber Dufry (-1,2%) vorgelegt. Gut kommt der Ausblick von Clariant an, die Aktien können sich allerdings dem Abwärtsdruck nicht entziehen und geben 2,8 Prozent ab. Die Deutsche-Bank-Tochter DWS (-2,8%) sei an einer Übernahme der Allianz-Fondstochter Allianz Global Investors (AGI) interessiert, sollte sich die Allianz (-2,8%) offen für einen Verkauf zeigen, berichtet das Handelsblatt aus Kreisen. Gegen den schwachen Markt legen Schoeller-Bleckmann in Wien um 6 Prozent zu. Der Ölfeld-Ausrüster hat starke Geschäftszahlen für das erste Quartal vorgelegt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 9:27 Uhr Mi, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0529 +0,6% 1,0473 1,0500 -7,4% EUR/JPY 134,45 +0,1% 134,38 134,79 +2,7% EUR/CHF 1,0285 -0,6% 1,0289 1,0377 -0,9% EUR/GBP 0,8472 -0,1% 0,8480 0,8464 +0,8% USD/JPY 127,70 -0,5% 128,37 128,36 +10,9% GBP/USD 1,2427 +0,7% 1,2350 1,2404 -8,2% USD/CNH (Offshore) 6,7595 -0,3% 6,7832 6,7681 +6,4% Bitcoin BTC/USD 29.160,53 +0,1% 29.211,40 28.941,58 -36,9%

Der Dollar gibt zum Euro um die Mittagszeit etwas nach, nachdem sich die Aktienmärkte von ihren Tagestiefs gelöst haben. Der Greenback werde aber wohl erst dann von seinem hohen Niveau deutlicher zurückkommen, wenn der Ausverkauf bei Risiko-Assets nachlasse und Anleger den "sicheren Häfen" den Rücken zuwendeten, heißt es von Swissquote. Dazu müsste aber die Verbraucherpreisinflation nachlassen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die ostasiatischen Aktienmärkte haben sich am Donnerstag der extrem schwachen Entwicklung an der Wall Street vom Vortag nicht entziehen können. Wie schon in den USA wiesen Aktien aus dem als besonders zinsempfindlich geltenden Techniksektor die größten Verluste auf. In Hongkong (Späthandel) ging es beispielsweise für Meituan um 3,8 Prozent und für Alibaba um 7,2 Prozent nach unten. Tencent büßten 6,7 Prozent ein. Der Social-Media- und Videospielekonzern hat wegen regulatorischer Maßnahmen der Regierung, eines mauen Anzeigengeschäfts und hoher Kosten im ersten Quartal einen Gewinneinbruch um 51 Prozent verzeichnet - den größten seit dem Börsengang. Gegen die negative regionale Tendenz schloss die Börse in Schanghai etwas fester. Hier sprachen die Analysten von OCBC von Hoffnungen auf staatliche Unterstützung zur Stabilisierung des Wachstums, nachdem die Staatsführung dies jüngst signalisiert habe. Die Nintendo-Aktie zeigte sich in Tokio mit einem nur kleinen Minus von 0,2 Prozent gleichfalls widerstandsfähig. Am Vortag war bekannt geworden, dass der Videospielekonzern mit dem saudischen Public Investment Fund einen neuen Großaktionär hat. Woori Financial fielen in Seoul um weitere 4,7 Prozent, nachdem dort ein Großaktionär jüngst seinen Anteil deutlich verringert hatte. In Sydney trotzten Aristocrat Leisure (+6,7%) der Abwärtsbewegung, nachdem der Hersteller elektronischer Spiele den Halbjahresgewinn um 48 Prozent gesteigert hat.

CREDIT

Der jüngste Rückgang der Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen war wohl nur eine Verschnaufpause. Seit Mittwochnachmittag beschleunigt sich der Trend zu höheren Spreads wieder stark. "Vor allem Wachstumssorgen sowie die falkenhaften Töne seitens der US-Notenbank belasten", heißt es von der DZ Bank. Daneben verweist das Haus auf die rege Aktivität am Primärmarkt: Bei den Einzeltiteln hätten am Mittwoch Bonds der aktiven Emittenten die Verliererliste angeführt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BAYER

hat in China eine Zulassung seines Wirkstoffs Vericiguat zur Behandlung von Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz und reduzierter Ejektionsfraktion erhalten. Die chinesische Arzneimittelbehörde ließ das unter dem Markennamen Verquvo vertriebene Medikament zu, um das Risiko einer herzinsuffizienzbedingten Krankenhauseinweisung oder den Bedarf intravenöser Diuretika als Notfall-Behandlung zu verringern.

DEUTSCHE BANK

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 19, 2022 07:00 ET (11:00 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.