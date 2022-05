Nachlese Podcast Mittwoch: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2951, alle unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch) - Strabag und AT&S waren intraday auf All-time-HIgh. Strabag beim PIR- und TR- und AT&S sogar im ganz normalen Kurs. Konnten beide aber knapp nicht halten - Magnus Brunner: "Für mich ist klar: Die geplante Abschaffung der kalten Progression und die ökosoziale Steuerreform entlasten die Menschen in Österreich." Ich bin der Meinung: Abschaffen, nicht nur einmalig aussetzen und auch bei der KESt was tun bitte. - auf Twitter: "Mit der Parkpickerlablauf-Verständigung scheint es in Wien heuer überhaupt ein Problem zu geben. Ich habe auch keine Erinnerung bekommen, soferne man Strafzettel nicht als Erinnerung ...

