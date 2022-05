Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment (SBO) verzeichnete im 1. Quartal 2022 ein Umsatzplus von 70 Prozent auf 100,5 Mio. Euro. Das EBIT hat sich auf 15,5 Mio. Euro mehr als vervierfacht, das Ergebnis nach Steuern übertraf mit 11,4 Mio. Euro das Vorjahresniveau um mehr als das Zehnfache. SBO-CEO Gerald Grohmann sagt: "Wir sind stark in das Jahr gestartet und gehen davon aus, dass die Dynamik in unseren Märkten anhält. Natürlich bleiben in diesem Umfeld Unsicherheiten betreffend des Krieges, der Sanktionen und der Lieferketten-Engpässe bestehen. Alles in allem sollten für unser Geschäft aber die positiven Effekte der steigenden Nachfrage überwiegen". (Der Input von BSNgine für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.05.)

