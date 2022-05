Kommt die Rezession? Was bedeutet Stagflation? Sind diese Szenarien noch aufzuhalten? Und was kannst du als Anleger jetzt tun? Im aktuellen Live-Talk aus der wikifolio SmartUp Reihe diskutieren dazu vier, die es wissen müssen. Sei auch du dabei beim Online Live-Talk am 23. Mai um 18:00 Uhr! Quelle: wikifolio.com Das Thema Die Preise steigen - im April in Deutschland um 7,4 Prozent. Und ja, es waren bisher vor allem die Kosten für Energie, die in die Höhe schießen. Doch das ist nur die halbe Wahrheit: Auch Lebensmittel und andere Güter und Dienstleistungen werden längst spürbar teurer. Die Preisdynamik ...

