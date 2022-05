Gestoppte bzw. gedrehte Serien: UBM -4,58% auf 41,7, davor 4 Tage im Plus (6,59% Zuwachs von 41 auf 43,7), OMV 0% auf 48,99, davor 4 Tage im Plus (7,13% Zuwachs von 45,73 auf 48,99), VIG -2,93% auf 23,2, davor 3 Tage im Plus (2,14% Zuwachs von 23,4 auf 23,9). ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Verbund (1 Platz gutgemacht, von 15 auf 14); dazu, voestalpine (-1, von 14 auf 15).Beim Umsatz ytd-Ranking ergaben sich diese Positionsveränderungen: Aufsteiger des Tages war VIG (1 Platz gutgemacht, von 20 auf 19) , weiters Mayr-Melnhof (-1, von 19 auf 20). Bei den Top-Performances 2022 gab es neue Top 20 Einträge: SBO mit 7,95% (Platz 15). 1. SBO ( 97,42%)2. AT&S ( 21,94%)3. DO&CO ( 7,83%)4. S Immo ( 6,90%)5. Immofinanz ( 1,86%)6. OMV ( -1,92%)7. VIG ( ...

