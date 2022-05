Roblox lässt heute die Sektkorken knallen. Der Computer gibt nämlich für Aktie ein Plus von rund neun Prozent an. Aktuell kostet der Titel damit 35,35 USD. Ist das der Beginn eines neuen Höhenflugs oder nur ein kurzes Intermezzo?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Roblox der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Roblox-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die übergeordnete Technik. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. Es reicht mittlerweile ein weiterer Anstieg von rund sechs Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Dieses Hoch liegt bei 37,55 USD. Es liegt also etwas Großes in der Luft.

Anleger, die allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...